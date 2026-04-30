У страха глаза велики: в Москве на три дня полностью отключат интернет

В Москве накануне 9 мая планируют ввести масштабные ограничения. В частности, в "целях безопасности" может быть полностью отключен мобильный интернет и связь в целом.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" и BBC со ссылкой на собственные источники.

Какие ограничения снова введут в России?

Ограничения связи в Москве перед военным парадом 9 мая могут быть значительно жестче, чем раньше.

По данным СМИ, 5, 7 и 9 мая в российской столице могут ограничивать работу мобильной связи, включая SMS-сообщениями и даже функционированием так называемых "белых списков" – перечня ресурсов, которые обычно остаются доступными во время отключений мобильного интернета.

Ожидается, что ограничения будут распространяться не только на центр Москвы, но и на территорию в пределах МКАД.

Как сообщил "Коммерсанту" источник на телекоммуникационном рынке, ограничения планируют ввести "из соображений безопасности". Это также подтвердил еще один собеседник издания.

Кроме этого, российские СМИ пишут, что теперь спецслужбы якобы могут самостоятельно отключать связь без прямых указаний мобильным операторам.

Если у тебя мобильная связь в центре не работает, понятно, что не будет и интернета. Не важно, какие списки – "белые", "серые",

– сказал собеседник издания.

Стоит отметить, что в начале марта, в центре Москвы уже фиксировали регулярные отключения мобильного интернета, из-за чего не работали навигация, платежные терминалы и даже часть сервисов. Тогда перебои продолжались около трех недель, а впоследствии все восстановили без официальных объяснений.

