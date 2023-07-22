В Москве люди сварились в кипятке в ТЦ, а под Петербургом обрушился переполненный мост

В торговом центре Москвы "Времена года" прорвало трубу с кипятком. Инцидент в столице страны-оккупанта произошел на Кутузовском проспекте.

Есть жертвы и раненые. РосСМИ со ссылкой на экстренные службы заявили, что ожоги предварительно получили десятки человек, пишет 24 Канал.

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В ТЦ Москвы прорвало трубу с кипятком

Двое пострадали, до 18 человек – заблокированы в московском ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой,

– заявили пропагандисты по состоянию на 15:42 22 июля.

Также они пишут, что люди были заблокированы внутри и не могли выйти из-за горячей пары. В помещение торгового центра приехали скорые, однако в сети писали, что подачу кипятка по состоянию на 15:52 22 июля не перекрыли.

В сети показали видео с ТЦ после инцидента: смотрите кадры

Российские телеграм-каналы Mash и Life уже написали о 70 раненых, Baza – о 50.

Очевидцы говорят, что мужчина просил о помощи, но из-за пары помочь ему не могли: смотрите видео

В телеграм-канале написали, что уже один человек погиб.

Погибла женщина. Она сварилась в кипятке,

– заявили россияне.

Впоследствии мэр Москвы подтвердил, что один человек в результате прорыва трубы погиб. По его данным, по состоянию на 16:47 22 июля, все службы работали на месте. Впоследствии городской голова Москвы Собянин добавил, что количество жертв возросло до четырех.

Россияне погибли из-за прорыва трубы с кипятком: смотрите видео

Возле торгового центра много машин скорой помощи: смотрите видео

Российские спасатели заявили, что с ожогами госпитализировали только 9 человек. Однако точного количества пострадавших они, конечно, не называют.

Кроме того, телеграм-каналы написали о возможной утечке аммиака из холодильников, ведь на 2 этаже ТЦ чувствуется запах. Однако подтверждения этой информации не было.

Известно, что труба прорвалась под цехами "Глобус Гурме" на -1 в этаже торгового центра.

ТЦ после инцидента: смотрите видео

Вода в ТЦ после разрыва трубы: смотрите видео

Кстати, сотрудница торгового центра рассказала, что узнала об инциденте ориентировочно через полчаса после него. Ведь, по ее словам, не звучала сигнализация, охрана была спокойна. Причем работнице отправила новости сестра, а в ТЦ людям сразу ничего не сообщили.

Работники жалуются, что им не рассказали об инциденте: смотрите видео

Впоследствии московский следственный комитет заявил, что открыл дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти по неосторожности двух или более человек.

В Ленинградской области рухнул мост с россиянами

В российском городе Луга Ленинградской области проходил фестиваль "Берега Ольги". Во время его проведения обрушился мост. Это произошло тогда, когда россияне вышли встречать лодию с Ольгой.

По данным российских телеграм-каналов, один человек погиб, еще 9 – доставлены в больницу. Один раненый гражданин России получил тяжелые травмы.

Следственные органы заявили, что они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Под россиянами рухнул мост / Фото из российских телеграм-каналов

Момент падения моста: смотрите видео