Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в Рязанской области расположен важный для оккупантов аэродром "Дягилево".
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Чем важно для россиян "Дягилево"
Как отметил Свитан, там расположен учебный центр, а также базируется авиация дальнего действия типа самолетов Ту-22М3. Именно из этих бомбардировщиков российские оккупанты запускают ракеты Х-22 по Украине.
Это – базовый для них аэродром. Там есть специальная инженерная служба, которая заправляет ракеты Х-22. Да и там также размещено достаточное количество этих ракет. Это – один из основных аэродромов, по которому нужно наносить удары,
– заметил Свитан.
К теме – смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала
Сбить ракету Х-22 уже после запуска достаточно сложно. Она имеет скорость более 3 маха, а также летит по аэробалистической траектории. Поэтому значительно лучше уничтожать такие ракеты на месте хранения.
Бесспорно, что аэродром "Дягилево" является важным военным объектом для российских оккупантов. И когда-то там точно случаться "хлопки", который ощутимо ударят по захватчикам.
Взрывы в Рязанской области: коротко
- Вражеские телеграм-каналы сообщали, что в ночь на 20 июля было неспокойно вблизи авиационной базы в Рязанской области. Ее атаковали неизвестные беспилотники.
- Первые взрывы прогремели около 3 часов ночи. О них сообщали местные жители.
- Впоследствии были сообщения воронки в результате взрывов. Она была диаметром в 10 сантиметров и глубиной в 1,5 сантиметра.