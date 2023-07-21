Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в Рязанской области расположен важный для оккупантов аэродром "Дягилево".

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Чем важно для россиян "Дягилево"

Как отметил Свитан, там расположен учебный центр, а также базируется авиация дальнего действия типа самолетов Ту-22М3. Именно из этих бомбардировщиков российские оккупанты запускают ракеты Х-22 по Украине.

Это – базовый для них аэродром. Там есть специальная инженерная служба, которая заправляет ракеты Х-22. Да и там также размещено достаточное количество этих ракет. Это – один из основных аэродромов, по которому нужно наносить удары,

– заметил Свитан.

К теме – смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Сбить ракету Х-22 уже после запуска достаточно сложно. Она имеет скорость более 3 маха, а также летит по аэробалистической траектории. Поэтому значительно лучше уничтожать такие ракеты на месте хранения.

Бесспорно, что аэродром "Дягилево" является важным военным объектом для российских оккупантов. И когда-то там точно случаться "хлопки", который ощутимо ударят по захватчикам.

Взрывы в Рязанской области: коротко