Со здания посольства Сирии в Москве исчез сирийский флаг, а в Петербурге появился оппозиционный

Из здания посольства Сирии в Москве исчез официальный сирийский флаг. При этом ведомство собирается работать в понедельник, 9 декабря, в обычном режиме.

Также на консульстве в Петербурге появился флаг сирийской оппозиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Это сделали какие-то сирийцы, которые почувствовали себя в Дамаске, – консул

Флаг сирийской оппозиции отличается от официального тем, что имеет три звезды вместо двух, а верхняя полоса не красная, а зеленая.

Очевидцы говорят, что это знамя сделано наспех из двух листов и не закреплено сверху. Предполагают, что он приспущен.

Почетный консул Сирии жалуется, что это сделали неизвестные самовольно.

Это сделали какие-то сирийцы, которые, видимо, почувствовали себя, как в Дамаске. При этом наш флаг, который является собственностью консульства, неизвестные забрали с собой,

– пожаловался он.

Консул также добавил, что самодельный зелено-бело-черный флаг с тремя звездами пробудет на фасаде здания до утра 9 декабря.

Его технически не удалось снять вечером выходного дня, а также консульство будет ждать официальной позиции посольства Сирии по этому вопросу, а тогда решит, обращаться ли по этому поводу к правоохранителям.