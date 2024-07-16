Увидеть Москву и умереть: член делегации КНДР утонул в России

В российской столице погиб член делегации Северной Кореи. Мужчина пошел освежиться на пляж. Больше живым его не видели.

Несчастный случай произошел с 64-летним Кимом Кум Чолем. Мужчина прибыл в Москву с рабочим визитом. Он был представителем сельхозпредприятия в составе делегации КНДР.

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Пытался спастись от жары и утонул

Как сообщают российские источники, Ким проживал в посольстве Северной Кореи. В жару иностранец пошел освежиться и отдохнуть на пляж "Ангстрем" в Зеленограде (один из 12 административных округов Москвы), после чего исчез.

Тревогу забили коллеги Кима, которые через несколько часов обнаружили на берегу только его вещи. Они обратились за помощью в полицию. Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли. А уже на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда – и тогда его уже опознали. По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно о еще одном смертельном инциденте в стране-агрессоре. В Ростове-на-Дону в одном из цирков во время представления погиб каскадер из Колумбии. Мужчина сорвался с каната и упал, ударившись головой.