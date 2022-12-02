У оккупантов как всегда проблемы – в России загорелся завод, производящий колбасу. Экстренные вражеские службы заявляют, что огонь охватил крышу здания комбината.

Жители столицы государства-террориста вечером 2 декабря заметили поднимавшийся над городом столб дыма. Позже в СМИ и силовых структурах сообщили, что пожар произошел на Микояновском мясокомбинате, информирует 24 канал.

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Вспыхнула крыша колбасного предприятия

На место катастрофы, конечно, выехали российские пожарные бригады, чтобы поскорее спасти колбасу. Информация о пострадавших уточняется, однако масштабы пожара "тянут на второй ранг сложности", как отмечают официальные структуры.

Сообщается, что из здания эвакуированы по меньшей мере 12 человек. По словам сотрудников МЧС, есть угроза распространения огня на соседние здания,

– пишут кремлевские помойки.

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Однако стоит заметить, несмотря на заявления официальных структур, что "пострадавших нет", на место инцидента выехало несколько карет скорой помощи. Кроме того, с огнем отправили бороться 100 пожарных на 30 единицах техники.

Пожарные и экстренные службы России "спасают московскую колбасу": смотрите видео из вражеских телеграм-каналов

Что ни день, то пожар: постоянные катастрофы в России

Похоже, что у вражеских пожарных ни дня покоя. Скажем, в подмосковном Кузнецовом загорелся цех по производству пластика вчера, 1 декабря. Масштабы распространения пламени специалисты оценили более чем в 450 квадратных метров.

Также загорелся склад пластика в Волгограде накануне. Огонь охватил более 1,5 тысячи квадратных метров, а вражеские официальные структуры традиционно заявили, что "потерь нет".

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