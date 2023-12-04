Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал инцидент 24 Каналу. По его словам, россияне могли сами поджечь предприятие. Так, население страны-агрессора загнано в тупик из-за политики своей власти, поэтому может решиться на что угодно, чтобы хоть немного заработать.
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"Теперь сложно разобраться, загораются ли предприятия по небрежности. <...> В России много людей, которых Путин загнал в нищенское существование. Они готовы за деньги поджигать заводы, военкоматы", – отметил Тизенгаузен.
В любом случае такое крупное предприятие так или иначе все равно работает на военно-промышленный комплекс России. Поэтому можно считать, что пожар ослабил военный потенциал страны-агрессора.
Что производил подгоревший завод
На этом предприятии производили прицепы, на которых возят лодки и всяческие снегоходы. Поскольку в советское время там выпускали также прицепы для военных машин, это могли делать и сейчас.
Я уверен, что они выполняли также оборонные заказы,
– убежден Тизенгаузен.
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