Российские журналисты написали о задержании известного в России оппозиционера Ильи Яшина. Это произошло прямо посреди парка, сообщает 24 канал.

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Сидел на лавочке и забрали в участок

Одна из российских журналисток сообщила, что Яшина задержали, когда он гулял в парке и сел на лавочке. Оппозиционер Яшин – депутат Красносельского муниципального округа России. Задержанного доставили в полицейский участок "Лужники".

Со временем стало известно, что оппозиционный российский политик обвиняется в том, что не был покорен представителям полиции. Ему разрешили встретиться с адвокатом.

До этого с Яшиным также случался инцидент. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а это 560 долларов, по статье о "дискредитации российской армии". Это произошло после его публикации фото 1969 года с протестов против войны во Вьетнаме.

Илья Яшин является соратником другого оппозиционера – Алексея Навального, которого посадили в тюрьму.

Задержания в России

Россия не свободная страна, где ты можешь высказать свое мнение и имеешь на это право. Путинский режим отслеживает это и задерживает или преследует. Смелых людей, которые готовы отстаивать свободы, там очень мало и даже мизерное количество. В начале войны все же чуть-чуть они выходили на митинги, но малочисленные, были одиночные пикеты. Конечно, все расходились после первых задержаний. К примеру, в середине марта на акциях против войны с Украиной за один день задержали 628 человек в 35 городах. В Москве тогда задержали не менее 281 человека, в Санкт-Петербурге – 136 человек.

Как выяснилось, задерживают в России не только людей. Оказывается, путинский режим опасается даже обычного велосипеда. Как именно он может навредить – неизвестно. Чтобы задержать бедное и ни в чем невинное транспортное средство, понадобилось сразу двое силовиков. Наверное, велосипед сильно сопротивлялся, что его пришлось нести. Кроме велосипеда еще задерживали и людей.

Задерживают в России и одиноких людей, стоящих с плакатами. На них может и не писать о войне в Украине. Может и не быть намека на осуждение или что-нибудь такое. К примеру, был случай, когда полиция задержала девушку, которая держала плакат с заповедью Божьей. На нем была написана 6 заповедь – не убей. Девушка стояла в Москве у храма Христа Спасителя. Почему ее испугались – неизвестно и странно. Ведь россияне любят пропаганду духовных ценностей. Также были случаи, когда на граждан России составляли протоколы из-за плакатов без слов или просто чистых листов бумаги.

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