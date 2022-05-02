В Мотыжине 70-летняя женщина успешно наводила артиллерию ВСУ на российскую технику

В Мотыжине 70-летняя местная жительница успешно наводила артиллерию ВСУ на российскую технику. Благодаря стараниям бесстрашной женщины удалось уничтожить около 100 единиц тяжелой техники врага.

Женщина жила в одном из крайних домов Мотыжина. Женщина-герой выходила к врагам и считала вражескую технику. А потом возвращалась в дом и звонила сыну.

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По телефону женщина объясняла, где и в каком количестве расположена российская техника. Иногда сбивалась в подсчетах. Тогда возвращалась к воротам и еще раз фиксировала вражескую технику.

Женщина сообщала о приблизительных координатах. Ее сын передавал эту информацию украинским защитникам и защитницам. Благодаря местной жительнице удалось подстрелить даже два "Бука" – зенитно-ракетных комплекса. Кроме того, была уничтожена станция, которая глушила связь.

Однако российские оккупанты поняли, кто это делает. Дом бесстрашной местной жительницы сравняли с землей. Российские изверги переехали дом танками. Женщина погибла.

Результатом ее работы стало уничтожение около 100 единиц тяжелой техники врага. Военные признают, что благодаря ее действиям оккупанты не смогли пройти дальше населенного пункта,

– говорится в сообщении.

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Действия россиян в Мотыжине шокировали мир

Когда Киевскую область освободили от российских оккупантов, кадры их зверств облетели весь мир. Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в Мотыжине россияне сознательно убивали местное население. Украинский разведчик Иса Акаев отметил, что село было "очень тяжелым зрелищем".

Людей убивали, а тела бросали в братскую могилу. Семью старосты села Ольги Сухенко запытали.

Над мирными жителями российские оккупанты издевались. Впоследствии пытались скрыть следы своих действий. Людей, пытавшихся уехать из Мотыжина, российские изверги расстреливали из БМП.

В основном уничтожали женщин и детей. Тела убитых запрещали уносить и похоронить.

По словам Акаева, Мотыжин под оккупацией был месяц. Когда в село зашли украинские разведчики, местные встретили их со слезами на глазах. Люди радовались и благодарили героев. Кроме того, местные жители рассказали, какие ужасы были вынуждены пережить из-за российской оккупации.

Акаев отметил, что в Украине оккупанты делали то же, что в Чечне и Сирии.

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