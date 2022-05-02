Жінка мешкала в одній з крайніх хат Мотижина. Геройка виходила до ворогів та рахувала ворожу техніку. А тоді поверталася в оселю й телефонувала синові.

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Телефоном жінка пояснювала, де та у якій кількості розташована російська техніка. Іноді збивалася у підрахунках. Тоді поверталася до воріт та ще раз фіксувала ворожу техніку.

Жінка повідомляла приблизні координати. Її син передавав цю інформацію українським захисникам та захисницям. Завдяки місцевій жительці вдалося вполювати навіть два "Буки" – зенітні ракетні комплекси. Окрім того, знищили станцію, яка глушила зв'язок.

Однак російські окупанти зрозуміли, хто це робить. Хату безстрашної місцевої жительки зрівняли з землею. Російські нелюди переїхали оселю танками. Жінка загинула.

Результатом її роботи стало знищення близько 100 одиниць важкої техніки ворога. Військові визнають, що завдяки її діям окупанти не змогли пройти далі населеного пункту,

– мовиться у повідомленні.

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Дії росіян у Мотижині шокували світ

Коли Київщину звільнили від російських окупантів, кадри їхніх звірств облетіли весь світ. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що у Мотижині росіяни свідомо вбивали місцеве населення. Український розвідник Іса Акаєв зауважив, що село було "дуже важким видовищем".

Людей вбивали, а тіла кидали у братську могилу. Родину старости села Ольги Сухенко закатували.

З мирних мешканців російські окупанти знущалися. Згодом намагалися приховати сліди своїх дій. Людей, які намагалися виїхати з Мотижина, російські нелюди розстрілювали із БМП.

Здебільшого знищували жінок та дітей. Тіла вбитих забороняли забрати та поховати.

За словами Акаєва, Мотижин під окупацією був місяць. Коли до села зайшли українські розвідники, місцеві зустріли їх зі сльозами на очах. Люди раділи та дякували героям. Окрім того, місцеві жителі розповіли, які жахи змушені були пережити через російську окупацію.

Акаєв зауважив, що в Україні окупанти робили те саме, що у Чечні та Сирії.

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