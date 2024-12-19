В Мурманске прогремели взрывы возле базы Северного флота России

Вечером 19 декабря в Мурманске прогремели взрывы. В частности, было шумно у базы Северного флота.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. В сети уже обнародовали соответствующие кадры.

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Что известно о взрывах в Мурманске

О двух мощных взрывах вечером среды написали жители Мурманска и расположенного в 12 километрах от него. Их слышали за несколько десятков километров.

Российские телеграм-каналы отмечали, что было громко в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске. Кроме того, двух военных аэродромов.

Взрывы прогремели около 17:30 (по местному времени). Местные жаловались, что почувствовали взрывную волну. Также в сети обнародовали видео.

Взрывы в Мурманске: смотрите видео

Норвежское издание The Barents Observer определило место съемки. Отметило, взрыв видно на расстоянии нескольких километров на север. В этом районе расположено множество военных объектов, в частности, военно-морская авиабаза Североморск-1, склады и бункеры с оружием.

Издание уточнило, что Североморск-1 расположен в 13 километрах от места съемки. Эта авиабаза является второй по величине на Кольском полуострове. Она вмещает как истребители, бомбардировщики, так и морские самолеты наблюдения. Кроме того, на аэродроме расположена эскадрилья вертолетов Ка-27.

В 11 километрах от места съемки открыт склад вооружения, отметили журналисты. Уточнили, это примерно 2 километра к юго-западу от конца взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, на северо-запад от Североморска-1 расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами радиоэлектронной борьбы.

Заметим, что именно стало причиной взрыва, – пока неизвестно.

Где расположен Мурманск: смотрите на карте