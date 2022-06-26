В МВД назвали 3 причины варварских вражеских обстрелов Украины
Источник:телеграм Политика Андрусива
Российские захватчики уничтожают города на линии фронта и не прекращают ракетные обстрелы населенных пунктов по всей Украине. Кроме обычного террора, враг не преследует никаких целей.
Сегодня утром российские оккупанты осуществили мощный ракетный обстрел Киева и других украинских городов. Враг не целил по военным объектам, а целенаправленно стрелял снарядами по мирным людям.
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Почему враг совершил столь масштабную атаку
По словам советника главы МВД Виктора Андрусива, россияне не просто так нанесли такой мощный удар по украинским городам. У неистовства врага есть несколько причин.
Во-первых, США, Канада, Япония и Великобритания ввели эмбарго на покупку российского золота. Франция поддержала решение, но еще его не приняла, а ЕС захотел "изучить вопрос поподробнее". Как бы там ни было, а в бюджете оккупантов станет на 15 миллиардов долларов меньше.
Также премьер Британии Борис Джонсон пообещал надавить на Францию и Германию, чтобы те забыли о "плохом мире", который они предлагают Украине. После очередных масштабных ракетных обстрелов у Макрона и Шольца уже нет аргументов в их пользу.
Кроме того, уже через несколько часов может наступить дефолт России, которая не может заплатить 100 миллионов долларов по внешнему долгу. Ресурсы у оккупантов есть, но из-за санкций и запрета Путина платить в долларах дефолт агрессора, скорее всего, неизбежен.
Война России с Украиной: последние новости
- Российские оккупанты черпают храбрость для войны против Украины в алкоголе. Когда спиртное ударяет им в головы, они начинают выбегать из своих укрытий и лезть под пули наших защитников и защитниц.
- Контрнаступление ВСУ на Юге проходит очень удачно. Нашим героям удается продвигаться в направлении Херсона и наносить врагу новые потери. Российские оккупанты уже забыли о ведении наступательных действий и заняты только окопами и обустройством оборонных позиций.
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