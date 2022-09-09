Об этом 24 каналу рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он также отметил, что в освобожденных домах отсутствует свет, тепло, как и какие-либо условия для жизни.

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По словам Дениса Монастырского, первоочередная задача – обеспечение гуманитарными грузами, возможность их доезда будет обеспечивать военная администрация, совместно с Нацполицией.

Вторая и важная вещь – возвращение правоохранительной системы в деревни и города, которые будут, или уже деоккупированы. Подразделения ГСЧС, которые должны обеспечить разминирование – условие номер один, для того чтобы вернулась жизнь в эти населенные пункты,

– говорит министр внутренних дел.

Также Монастырский говорит, что нам нужно обеспечить разминирование объектов инфраструктуры, чтобы можно было подготовиться к осенне-зимнему периоду.

"Побывав в освобожденных городах Харьковщины, я увидел, что никакой подготовки к отопительному сезону не было", – резюмирует министр.

ISW о шансах ВСУ вернуть Купянск

Обозреватели из Института по изучению войны отметили, что за прошедшие сутки ВСУ удалось добиться значительных успехов на Харьковщине. А это значит, что наши военные уверенно двигаются в сторону Купянска, который считается ключевым логистическим центром для оккупантов.

Как отмечают аналитики, ВСУ могли подойти на расстояние в 15 километров от Купянска. А это значит, что тыловые позиции врага на Харьковщине стали более уязвимыми к дальнейшему наступлению наших защитников. Что, в свою очередь, предполагает возможность освобождения из-под оккупации Купянска. Согласно прогнозам, это может произойти в ближайшие 72 часа.

Аналитики отметили, что ВСУ уже отбили Борщевку, а также Ивановку, расположенные вдоль трассы Е40.

Подробный прогноз от ISW по продвижению ВСУ: смотрите видео