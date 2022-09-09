Про це 24 каналу розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він також зазначив, що у звільнених домівках відсутнє світло, тепло, як і будь-які умови для життя.

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За словами Дениса Монастирського, першочергове завдання – забезпечення гуманітарними вантажами, можливість їх доїзду забезпечуватиме військова адміністрація, спільно із Нацполіцією.

Друга і важлива річ – повернення правоохоронної системи до сіл та міст, які будуть, або вже є деокупованими. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування – умова номер один, для того аби повернулось життя в ці населені пункти,

– каже міністр внутрішніх справ.

Також, Монастирський каже, що нам потрібно забезпечити розмінування об’єктів інфраструктури, щоб можна було підготуватись до осінньо-зимового періоду.

"Побувавши у звільнених містах Харківщини, я побачив, що жодної підготовки до опалювального сезону не було", – резюмує міністр.

ISW про шанси ЗСУ повернути Куп'янськ

Оглядачі з Інституту з вивчення війни зауважили, що упродовж минулої доби ЗСУ вдалося досягнути значних успіхів на Харківщині. А це означає, що наші військові впевнено рухаються у сторону Куп'янська, який вважається ключовим логістичним центром для окупантів.

Як зазначають аналітики, ЗСУ могли підійти на відстань у 15 кілометрів від Куп'янська. А це означає, що тилові позиції ворога на Харківщині стали уразливішими до подальшого наступу наших захисників. Що, своєю чергою, передбачає можливість звільнення з-під окупації Куп'янська. Згідно з прогнозами, це може статися у найближчі 72 години.

Аналітики зауважили, що ЗСУ вже відбили Борщівку, а також Іванівку, що розташовані уздовж траси Е40.

Детальний прогноз від ISW щодо просування ЗСУ: дивіться відео