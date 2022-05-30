В МВД предложили сделать "платным" выезд мужчин за границу на время войны

В МВД предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу, несмотря на действие военного положения. Для этого желающим уехать из Украины придется заплатить страховой взнос.

В МВД заявили, что запрет на выезд за границу – вреден

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предлагает разрешить мужчинам пересекать границу, но при условии, что они уплатили страховой взнос в размере 3 – 5 тысяч долларов.

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Он отметил, что война закончится не скоро, а тотальный запрет покидать Украину вреден. Поэтому Андрусов предлагает разрешить свободный выезд мужчинам, но под залог.

Относительно выезда мужчин за границу. Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда – это не запретить или разрешить. Это вопрос как ехать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3 – 5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше,

– написал советник Дениса Монастырского.

Андрусив подчеркнул, что запрет для мужчин покидать Украину создает много проблем, из-за чего следует изменить подход к регулированию выезда. Советник главы МВД объяснил вред запрета на двух историях.

"Две истории моих знакомых. Один должен был засеять сотню тысяч гектар, но не имел дизеля. Нашел в Румынии, но не мог отправить за ним украинцев. В итоге он нанял молдаван, которые довезли в Украину, а потом здесь переливали и доставляли на место, поскольку молдаване не хотели ехать в область с боевыми действиями.

Вторая история, знакомая до войны, не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже три месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест", – резюмировал Андрусов.

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Мужчинам запрещено покидать Украину

Условия военного положения предполагают, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. 22 мая Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 23 августа. Кроме того, до 23 августа продлили срок всеобщей мобилизации.

К президенту Владимиру Зеленскому обратились с петицией об отмене запрета на выезд из страны для мужчин призывного возраста. Глава государства жестко отреагировал на вопрос о петиции .

В частности, Зеленский сказал, что не понимает, кому адресовали петицию. По словам президента, можно сделать вывод, что он считает морально неправильным отменить запрет, поскольку ежедневно на фронте погибает 50 – 100 украинских воинов.

Также об отмене запрета на выезд мужчин высказался глава украинского правительства Денис Шмигаль. Он заявил, что во время действия военного положения не планируют снимать это ограничение .

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