Об этом в эфире 24 канала рассказал Вадим Денисенко, советник министра МВД Украины. Он также добавил, что вероятнее всего будут спекулировать на "взятии" Мариуполя.

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Могут на параде заявить о решении присоединить ОРДЛО и, возможно, Херсонщину к составу России – в очередной раз совершить акт аннексии,

– говорит Денисенко.

Объявит ли Россия полную мобилизацию

По мнению Денисенко, такое прогнозировать сложно, и, видимо, такое решение до сих пор не приняли. Связано это с социологическими данными и нежеланием россиян идти на войну.

Военные эксперты Украины считают, что Путин никогда не отважится на полномасштабную мобилизацию. Так как это повлечет за собой социальный хаос и анархию.

Максимум – скрытая мобилизация на приграничных территориях с Украиной и, конечно, о такой мобилизации не будут кричать с телевизора.

Цинизм русской пропаганды

Есть мнение, что россияне хотят провести "парад пабеды" в разрушенном Мариуполе. Для этого оккупанты используют гражданские – для расчистки улиц и "праздничных приготовлений".

Также в город приехали кремлевские пропагандисты, у которых задача снять "красивую" картинку и рассказать, как местные ждали "освободителей".

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