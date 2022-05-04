Про це в ефірі 24 каналу розповів Вадим Денисенко, радник міністра МВС України. Він також додав, що найімовірніше будуть спекулювати на "взятті" Маріуполя.

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Можуть на параді заявити про рішення приєднати ОРДЛО та, можливо, Херсонщину у склад Росії – вкотре здійснити акт анексії,

– говорить Денисенко.

Чи оголосить Росія повну мобілізацію

На думку Денисенка, таке прогнозувати важко, і мабуть таке рішення досі не прийняли. Пов'язано це із соціологічними даними та небажанням росіян йти на війну.

Військові експерти України вважають, що Путін ніколи не наважиться на повномасштабну мобілізацію. Адже це потягне за собою соціальний хаос та анархію.

Максимум – прихована мобілізація на територіях прикордонних з Україною і звісно, про таку мобілізацію не кричатимуть із телевізора.

Цинізм російської пропаганди

Побутує думка, що росіяни хочуть провести "парад пабєди" у зруйнованому Маріуполі. Для цього окупанти використовують цивільних – для розчистки вулиць і "святкових приготувань".

Також у місто приїхали кремлівські пропагандисти, у яких завдання зняти "красиву" картинку і розповісти, як місцеві чекали "асвабадітєлєй".

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