Росія через втрати у війні проти України стала набагато слабшою

У розвідці Міноборони Британії заявили, що внаслідок вторгнення в Україну російська армія стала значно слабша. Зокрема, йдеться про погіршення матеріальної ситуації.

Це важливо Путін 9 травня може офіційно оголосити Україні війну, – CNN

У британській розвідці наголосили, що з 2005 до 2018 року оборонний бюджет Росії збільшився приблизно вдвічі.

За 13 років відбулися значні інвестиції у декілька високоякісних повітряних, наземних і морських засобів. Однак Росія не зуміла реалізувати свою перевагу у війні проти України.

Російські окупанти зазнали невдач у стратегічному плануванні та в оперативному виконанні.

Проте модернізація її фізичного обладнання не дозволила Росії домінувати в Україні. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельну потужність у вирішальну перевагу,

– констатувала британська розвідка.

Повідомляється, що Росія через втрати у війні проти України стала набагато слабшою. Також у розвідці зазначили, що Кремлю буде складно відновити свій військовий потенціал через санкції Заходу.

"Російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, внаслідок її вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде ускладнене через санкції. Це матиме тривалий вплив на здатність Росії розгортати звичайну військову силу", – йдеться в огляді розвідки Великої Британії.

Варте уваги Росія скорочує лінії постачання й спрощує управління військами, – британська розвідка

Дані британської розвідки про російське вторгнення

Наприкінці квітня у британській розвідці заявили, що битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Проте вони у ній здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

Повідомлялося, що Росія у війні з Україною залучила 65% своїх наземних збройних сил. Збройним Силам України вдалося знешкодити значну частину окупантів.

За даними британських розвідників, деякі з найелітніших підрозділів Росії, включаючи повітрянодесантні війська, зазнали великого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили.

Раніше – Путін готується до операції, – The Sun: дивіться відео