Россия из-за потерь в войне против Украины стала гораздо слабее

В разведке Минобороны Британии заявили, что в результате вторжения в Украину российская армия стала значительно слабее. В частности, речь идет об ухудшении материальной ситуации.

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В британской разведке отметили, что с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое.

За 13 лет произошли значительные инвестиции в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. Однако Россия не смогла реализовать свое преимущество в войне против Украины.

Российские кафиры потерпели неудачу в стратегическом планировании и в оперативном исполнении.

Однако, модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощность в решающее преимущество.

– констатировала британская разведка.

Сообщается, что Россия из-за потерь в войне против Украины стала гораздо слабее. Также в разведке отметили, что Кремлю будет сложно восстановить свой военный потенциал из-за санкций Запада.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление от этого будет затруднено из-за санкций. Это будет иметь длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу", – говорится в обзоре разведки Великобритании.

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Данные британской разведки о российском вторжении

В конце апреля в британской разведке заявили, что битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они в ней добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – велики.

Сообщалось, что Россия в войне с Украиной привлекла 65% своих наземных вооруженных сил . Вооруженным Силам Украины удалось обезвредить значительную часть кафиров.

По данным британских разведчиков, некоторые из самых элитных подразделений России, включая воздушно-десантные войска, подверглись большому истощению . Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы.

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