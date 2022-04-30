У російського війська багато проблем, – розвідка

Розвідка Великої Британії встановила, що Росія хоче географічно вигідно розташувати свою бойову міць. Держава-агресорка вважає, що це допоможе їй розбити позиції Збройних Сил України.

Цікаво Бої під Ізюмом, на Запоріжжі та Донбасі: у Генштабі назвали найгарячіші точки

Військово-політичне керівництво Росії хоче скоротити лінії постачання та спростити командування та управління.

Росія все ще стоїть перед значними проблемами. Вона була змушена об'єднатися та передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України,

– мовиться у повідомленні.

Багато з цих підрозділів демотивовані. Після невдач їхній моральний дух ослаблений. Тому на війну проти України вже ніхто не поспішає.

Британська розвідка зазначила, що недоліки російської тактичної координації залишаються. Попри локальні покращення, Росія так і не змогла використати свою бойову масу. А все через відсутність навичок на рівні підрозділу та непостійну повітряну підтримку.

Що відомо про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, росіяни досі намагаються йти у наступ, однак їм нічого не вдається. На жодному напрямку російське військо не зазнало успіху. Наразі найгарячішими точками є Донбас, Запоріжжя та район біля Ізюма.

Станом на 30 квітня ЗСУ вже ліквідували 23 200 ворожих військових. Найбільші втрати противник зазнав на Ізюмському напрямку.

Це може вас зацікавити – аналітик заявив, що Україні треба готуватися до відчайдушних боїв: відео