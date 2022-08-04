В МВД считают, что волна фейковых "минирований" связана с нехваткой боеприпасов в россии
Все данные о фактах "минирований" сегодня собирают специалисты, продолжаются следственные действия по этим событиям. Нужно выявить исполнителей, ведь мы понимаем, что заказчик более чем очевиден – россия.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что все это делается для того, чтобы посеять панику среди населения, чтобы граждане чувствовали себя в опасности.
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"Такие системные случаи, это точно ИПСО, ведь мы знаем, что правдивые заминирования очень часто являются единичными, или такие себе несистемные "розыгрыши", – объясняет Смирнов.
Ростислав Смирнов также отмечает, что такие сообщения о "заминировании" могут быть связаны с тем, что у оккупантов уменьшились запасы оружия.
Нельзя констатировать то, что у них нет ракет. Но если сравнивать карту ракетных ударов даже месяц назад – сейчас таких ударов значительно уменьшилось,
– говорит советник Монастырского.
Также снижение процента попадания вражеских ракет можно связать с эффективной работой ПВО, говорит Смирнов. Например, на днях по западу Украины захватчики выпустили 8 ракет, а долетела только одна .
Подробнее о вражеских ИПСО и фейковых минированиях: смотрите видео
"Минирование" вокзалов и рынков в Украине 4 августа
Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, из каких городов поступила информация о возможном заминировании.
- Кропивницкий. Там ищут взрывчатку на Центральном рынке.
- Симферополь. Специальные службы работали на Центральном рынке, а также на железнодорожном вокзале. Взрывчатки не нашли.
- Хмельницкий. Сообщили о возможном заминировании железнодорожного, автовокзала, овощного рынка. Информация не подтвердилась.
- Ровно. Правоохранители искали взрывоопасные предметы на железнодорожном, а также на автовокзале. Взрывчатки не обнаружили.
- Тернополь. Туда поступили сообщения о возможной закладке взрывчатки в железнодорожном вокзале, а также Центральном универмаге. Взрывоопасные предметы не обнаружили.
- Черкассы . Там сообщили о минировании железнодорожного вокзала, автовокзала и почты на улице Хоменко. Взрывчатку не обнаружили.