Теракт устроил Игорь Гуменюк. Он 31 августа 2015 совершил тяжкое преступление под Верховной Радой.

Заметьте Обвиняемый, устроивший взрывы в суде в Киеве, погиб на месте, — МВД

В Нацгвардии начали служебное расследование

По указанию министра внутренних дел Игоря Клименко в Национальной гвардии началось служебное расследование по факту событий, произошедших в Шевченковском суде.

Расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, относительно правильности действий личного состава стражи НГУ, осуществлявшей конвоирование подсудимого в суд,

– сообщили в МВД.

Напомним, что обвиняемый погиб на месте происшествия. Предварительно он себя взорвал. Игорь Гуменюк пытался скрыться из здания суда, поэтому бросил в конвой взрывное устройство.

Обратите внимание! Гуменюка обвиняли в теракте под Верховной Радой в 2015 году. Следствие утверждает, что тогда он бросил боевую гранату в толпу, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев, а еще более 140 человек получили ранения. Следствие по делу Гуменюка длилось более 7 лет. 5 июля обвиняемому предстояло продлить меру пресечения. До этого он находился в СИЗО.

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Взрывы в здании Шевченковского суда: коротко