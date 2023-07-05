Теракт устроил Игорь Гуменюк. Он 31 августа 2015 совершил тяжкое преступление под Верховной Радой.
Заметьте Обвиняемый, устроивший взрывы в суде в Киеве, погиб на месте, — МВД
В Нацгвардии начали служебное расследование
По указанию министра внутренних дел Игоря Клименко в Национальной гвардии началось служебное расследование по факту событий, произошедших в Шевченковском суде.
Расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, относительно правильности действий личного состава стражи НГУ, осуществлявшей конвоирование подсудимого в суд,
– сообщили в МВД.
Напомним, что обвиняемый погиб на месте происшествия. Предварительно он себя взорвал. Игорь Гуменюк пытался скрыться из здания суда, поэтому бросил в конвой взрывное устройство.
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Взрывы в здании Шевченковского суда: коротко
- Около 18:00 в сети начали сообщать о взрывах в здании Шевченковского райсуда . Впоследствии его подтвердили и в правоохранительных органах.
- В сети также появилось видео с места происшествия, на котором были слышны выстрелы.
- В КМВА отметили, что взрывные устройства были взорваны в уборной. По информации СМИ, обвиняемый бросил 3 гранаты. Однако министр внутренних дел рассказал, что взрывов было 2.
- Во время штурма помещения ранения получили двое бойцов Корда. Жизнь спецназовцам спасли щиты, с которыми они двигались.