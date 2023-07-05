Теракт влаштував Ігор Гуменюк. Він 31 серпня 2015 року вчинив важкий злочин під Верховною Радою.
Зауважте Обвинувачений, що влаштував вибухи в суді в Києві, загинув на місці, — МВС
У Нацгвардії почали службове розслідування
За вказівкою міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Національній гвардії розпочалося службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському суді.
Розслідування розпочате для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, що трапилась, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду,
– повідомили у МВС.
Нагадаємо, що обвинувачений загинув на місці події. Попередньо, він себе підірвав. Ігор Гуменюк намагався втекти з будівлі суду, тому кинув у конвой вибуховий пристрій.
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Вибухи в будівлі Шевченківського суду: коротко
- Близько о 18:00 у мережі почали повідомляти про вибухи у будівлі Шевченківського райсуду. Згодом її підтвердили й в правоохоронних органах.
- У мережі також з'явилося відео з місця події, на якому було чути постріли.
- У КМВА зауважили, що вибухові пристрої підірвали у вбиральні. За інформацією ЗМІ, обвинувачений кинув 3 гранати. Однак міністр внутрішніх справ розповів, що вибухів було 2.
- Під час штурму приміщення поранень зазнали двоє бійців КОРДу. Життя спецпризначенцям врятували щити, з якими вони рухалися.