Теракт влаштував Ігор Гуменюк. Він 31 серпня 2015 року вчинив важкий злочин під Верховною Радою.

Зауважте Обвинувачений, що влаштував вибухи в суді в Києві, загинув на місці, — МВС

У Нацгвардії почали службове розслідування

За вказівкою міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Національній гвардії розпочалося службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському суді.

Розслідування розпочате для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, що трапилась, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду,

– повідомили у МВС.

Нагадаємо, що обвинувачений загинув на місці події. Попередньо, він себе підірвав. Ігор Гуменюк намагався втекти з будівлі суду, тому кинув у конвой вибуховий пристрій.

Зверніть увагу! Гуменюка звинувачували в теракті під Верховною Радою у 2015 році. Слідство стверджує, що тоді він кинув бойову гранату у натовп, внаслідок чого загинули четверо нацгвардійців, а ще понад 140 осіб зазнали поранень. Слідство у справі Гуменюка тривало понад 7 років. 5 липня обвинувачуваному мали продовжити запобіжний захід. До цього він перебував у СІЗО.

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Вибухи в будівлі Шевченківського суду: коротко