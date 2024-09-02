В начале учебного года: Россия повредила две школы во время удара по Киеву

Ночью 2 сентября российские захватчики атаковали Киев ракетами и дроном. Вследствие вражеского террора были повреждены два учебных заведения.

Именно такой праздник для школьников устроили оккупанты – вместо первого звонка детям пришлось слышать взрывы от ракет. Однако даже это не остановило начало учебного года.

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Взрывы в Киеве

В результате ракетной атаки перед началом нового учебного года, в столице повреждены окна в двух школах. В Шевченковском и Святошинском районах,

– рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался.

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К слову, также во время этой атаки была повреждена котельная одного из киевских вузов в Голосеевском районе. Эта атака испугала студентов этого учебного заведения. На месте возникло возгорание на площади 6 квадратных метров.