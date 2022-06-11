В начале войны ОБСЕ не эвакуировала украинских работников, – Politico

В первые дни российского вторжения на территорию Украины Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вышла из нашего государства. При этом она покинула местный персонал, в результате чего последствия оказались трагическими.

Знаки русского вторжения были неделями, если не месяцами. Ведь русские войска скапливались вокруг Украины и рисовали "Z" и "V" на своих военных автомобилях.

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Кроме того, риторика Владимира Путина становилась все более воинственной, а Западные разведывательные службы предупреждали, что вторжение неизбежно. Несмотря на это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), казалось, что дремала. Об этом отмечает издание Politico.

В течение 8 лет организация руководила Специальной мониторинговой миссией (СММ) на территории Украины. Ее задачей было наблюдать за войной и подсчитывать нарушение режима прекращения огня в восточных регионах страны и указывать на последствия за ее пределами. Однако, когда 24 февраля 2022 года посыпались российские ракеты и танки начали пересекать украинскую границу, у ОБСЕ не было плана как реагировать на атаку такого масштаба.

Представители организации пытались выяснить, что делать с 966 международными наблюдателями и местными сотрудниками, разбросанными по территории Украины, включая Луганскую и Донецкую области.

Вечером 24 февраля генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приказала эвакуировать международный персонал из Украины и поручила своему главному наблюдателю "способствовать перемещению членов национальной миссии внутрь страны, где это возможно, и если это потребуется".

Что было с местным персоналом

Россия все больше наносила ракетные удары по всей Украине, когда сотни наблюдателей и местных сотрудников отчаянно искали ответы у высокопоставленных чиновников ОБСЕ. То, что они получили вместо поддержки или плана эвакуации, — электронное письмо с сочувствием. "Будьте в безопасности и всего лучшего" , – говорилось в нем.

Еще одно электронное письмо изданию Politico предоставили сотрудники украинской СММ, которую прислал Альмир Механович – заместитель руководителя группы Донецкого подразделения.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться в наш Национальный штаб. Я знаю, что трагическое ухудшение ситуации в стране и то, что ОБСЕ решила временно эвакуировать международный персонал, вызвало у всех вас ощущение неопределенности.

– написал Механович.

"Я хочу заверить вас, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы получить ответы на ваши вопросы", – Альмир Механович.

Согласно исследованию Politico, за дни и недели до вторжения и сразу после этого оказалось, что местные сотрудники не получали ответов или по крайней мере тех, которые им нужны от ОБСЕ.

Вместо этого существовало внутреннее сопротивление предварительному планированию эвакуации, отсутствие обновленного плана во время нападения, сбои в коммуникации и правила, ограничивающие количество сотрудников, которые могут эвакуироваться. Поэтому 478 украинских сотрудника и их семьи оказались в опасной ситуации.

Какие последствия действий ОБСЕ

По крайней мере, для одного бывшего сотрудника это имело смертельные последствия. Марина Фенина погибла 1 марта во время российских обстрелов в Харькове.

По меньшей мере 6 местных сотрудников ОБСЕ были задержаны в подконтрольных России Донецкой и Луганской областях за якобы шпионаж и государственную измену . Трое по-прежнему остаются под стражей и им предъявляются фиктивные обвинения, предусматривающие суровые приговоры или, возможно, смертную казнь.

Еще десятки людей в этих районах боятся покидать свои дома из-за того, что их могут угнать на улице. А тогда их ждет подобная судьба или даже принудительно призовут к российским вооруженным силам против собственного государства.

Выводы Politico основываются на интервью с 4 бывшими членами СММ в Украине, 3 нынешними высокопоставленными должностными лицами ОБСЕ, а также внутренними электронными письмами и документами.

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