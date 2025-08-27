Об этом говорится в статье европейского издания Politico, пишет 24 Канал.

В чем заключается этот метод?

Идея Дмитриева сработала. Изображения московских танков, погрязших в грязи, облетели весь мир. Три года спустя этот акт отчаяния вдохновляет страны вдоль восточного фланга НАТО рассмотреть возможность восстановления собственных болот, объединив два европейских приоритета, которые все больше конкурируют за внимание и финансирование: оборона и климат,

В Европе считают, что идея Дмитриева не только позволит защитить границы от потенциального нападения России, но и поможет борьбе с глобальным потеплением. Ведь "торфяные болота улавливают углекислый газ, что нагревает планету, так же хорошо, как и утапливают вражеские танки", говорится в статье.

Финляндия и Польша сообщили Politico, что они активно изучают восстановление болот как многоцелевое мероприятие для защиты своих границ и борьбы с изменением климата.

Масштабный проект Польши по укреплению границы "Восточный щит" стоимостью 10 миллиардов злотых (2,3 миллиарда евро), запущен в прошлом году, "предусматривает защиту окружающей среды, в частности путем формирования торфяников и облесение приграничных районов", – говорится в заявлении министерства обороны страны.

Министерства обороны и окружающей среды Финляндии осенью начнут переговоры по запуску пилотного проекта по восстановлению болот, говорится в статье.

В Министерстве окружающей среды Литвы заявили, что восстановление водно-болотных угодий, связано с обороной, обсуждается.

Издание отмечает, что большинство торфяников ЕС сосредоточены именно на границе НАТО с Россией и союзницей кремля – Беларусью. Они простираются от финской Арктики через страны Балтии, мимо Сувальского прохода Литвы и на восток Польши.

Эта заболоченная местность представляет собой опасную ловушку для военных грузовиков и танков. А когда армии не могут пересечь размокшую открытую местность, они вынуждены перемещаться в районы, которые легче защищать, как это сделала Россия, когда Дмитриев и его солдаты взорвали дамбу к северу от Киева в феврале 2022 года,

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года Александр "Тихоход" Дмитриев предложил взорвать дамбу через реку Ирпень и создать вокруг Киева заболоченную пойму. Благодаря этому прорыв оккупантов на столицу захлебнулся. Эта естественная линия обороны защищает Киев до сих пор.