НАТО согласует "домашнее задание" для Киева, которое необходимо для вступления Украины в Альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не знает, получит ли Украина приглашение в Альянс во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года. По его словам, союзники согласились, что полноценное членство невозможно во время войны.

Об этом Столтенберг сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Как сказал генсек, сейчас союзники выполняют решения, которые были приняты во время саммита в Вильнюсе.

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В НАТО подготовят рекомендации по реформам в сфере безопасности Украины

В частности это касается сокращения пути Украины к членству в Альянсе. Тогда союзники согласились отменить требование ПДЧ для Украины.

"Мы фактически устранили одно из препятствий, которое Украина должна преодолеть, чтобы стать полноправным членом, отменив требование о Плане действий по членству, как мы также фактически сделали для Финляндии и Швеции", – заявил он.

Кроме того, в рамках саммита в Вильнюсе был создан Совет Украина – НАТО. В среду, 29 ноября, этот орган встретится впервые на уровне министров иностранных дел в Брюсселе с участием Дмитрия Кулебы.

На нашем заседании мы согласимся с рекомендациями реформ в сфере безопасности Украины, поскольку мы продолжаем поддерживать ее на этом пути к членству в НАТО,

– анонсировал генсек.

После согласования рекомендации станут для Украины "дорожной картой" относительно реформ и шагов, необходимых для приведения в соответствие со стандартами и критериями членства в НАТО.

Кроме того, он напомнил, что сейчас Украина вместе с союзниками согласовала программу полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО. Сейчас украинцы проходят тренировки на F-16, танках западного образца и это тоже способствует переходу к доктринам НАТО.

Получит ли Украина приглашение стать членом НАТО

Однако, получит ли Украина приглашение стать членом НАТО во время встречи лидеров в Вашингтоне Йенс Столтенберг не знает.

Он подчеркнул, что союзники "продолжат изучать, как приблизить Украину к НАТО еще больше".

"Безусловно, трудно сказать, какое решение будет принято на саммите в Вашингтоне, но все наши представители согласились, что в начале войны полноправное членство невозможно", – резюмировал генеральный секретарь Альянса.