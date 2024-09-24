В небе над Сумщиной идут противовоздушные бои, – ОВА

В Сумской области идут противовоздушные бои. Наши военные уже уничтожили русский "Шахед".

У Сумской ОВА заявили, что по состоянию на 23:16 наши военные уничтожают вражеские цели. Воздушную тревогу в Сумской области объявили ориентировочно в 21:43 и она продолжается по состоянию на 23:24 24 24 сентября.

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Что происходит на Сумщине

В небе над Сумской областью идут противовоздушные бои. Наши зенитчики уже уничтожили один вражеский "Шахед", который нес смерть и разрушения на нашу родную землю,

– заявили в ОВА.

Власти области поблагодарили военных за работу.

Кстати, Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности в Сумской области. В частности, военные писали, что:

по состоянию на 23:07 – БпЛА в восточной части Сумской области, курс западный;

по состоянию на 23:10 – пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

Суспильне сообщило, что ориентировочно в 23:33 и в 23:34 24 сентября в Сумах дважды прогремели взрывы.

Стоит заметить, что в ночь на 24 сентября россияне атаковали Украину 81 дроном-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили над Украиной 66 "Шахедов". Еще 13 – были локально потеряны в нескольких регионах Украины в результате активного противодействия Сил обороны.