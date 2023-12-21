В небе над Сумщиной сбили "Шахед": ПВО продолжает работу

Российские военные вечером 21 декабря запустили несколько групп "Шахедов" по Украине. Известно, что уже удалось сбить дрон-камикадзе в Сумской области. Работа ПВО по регионам продолжается.

Российские военные продолжают терроризировать Украину дронами-камикадзе. Известно, что после 23:00 нашим защитникам неба удалось уничтожить один "Шахед" в Сумской области. Что известно о воздушной тревоге, связанной с запуском БПЛА.

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Что известно о работе ПВО

В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский БПЛА типа "Шахед". Слава нашим защитникам неба!

– отмечают в Сумской ОВА.

Также отмечают, что ПВО продолжает свою работу. Следовательно, призывают жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар по Украине.

Оккупанты атаковали Киев

В Киеве в ночь на 22 декабря работала ПВО. Защитники украинского неба сражались с "Шахедами". Обломок вражеского дрона-камикадзе попал в жилой дом в Соломенском районе. В результате террористической атаки пострадал один человек. Ему понадобилась госпитализация.

Воздушная тревога на территории области продолжается. Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Их нельзя оставлять вплоть до отбоя. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.