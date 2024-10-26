Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Из-за этого есть потенциальная угроза ракетного обстрела, в случае возможного вхождения самолетов в зону пусков.

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Что известно об активности Ту-95 в небе над Россией

Об активности вражеской стратегической авиации Воздушные силы сообщили в 01:46. Наши защитники зафиксировали 2 вражеских самолета этого типа.

В воздушном пространстве России 2 борта Ту-95. Направляются в район Каспия,

– написали военные.

В Воздушных силах призвали граждан следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги – направляться в укрытие.