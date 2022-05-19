"В ней – целая история Украины": как поздравляют с Днем вышиванки политики и активисты

В Украине 19 мая традиционно отмечают один из самых патриотических праздников – День вышиванки. Он связывает украинцев с прошлым и настоящим.

Поздравления политиков и активистов с Днем вышиванки

Журналисты 24 канала собрали поздравления украинских политиков, активистов и общественных деятелей.

Важно Наш священный оберег на этой войне, – Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

Владимир Зеленский

Президент с самого утра поздравил украинцев с праздником, обратившись к Украине словами "сильная, несокрушимая, смелая и свободная". Кроме того, на страницах президента в соцсетях появилось тематическое видео к празднику. Правда, с кадрами нашей новой реальности – войны. Однако вышиванка – и сейчас наш оберег. Символично, что видеоряд сопровождает песня на стихотворение Дмитрия Павлычко "Два кольори мої".

Поздравление с Днем вышиванки от президента: смотрите видео

Елена Зеленская

Первая леди Украины подчеркнула, что этот день украинцы отмечают много лет, но война наполнила его новым щемящим содержанием.

Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного выражения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем,

– сказала Елена Зеленская.



Елена Зеленская в вышиванке / Фото из телеграма первой леди

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента подчеркнул, что в вышитой рубашке – целая история, радость и печаль народа, а также память о том, кто мы. Это один из символов украинской идентичности.

Нужно помнить, что вышиванка – это о несокрушимости. И сегодня, в День вышиванки, Украина побеждает Россию в войне за свободу. Наш народ невозможно победить,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Александр Ткаченко

Глава Минкульта метко подчеркнул, что вышиванка – давно уже не только часть национальной одежды. Она является одним из самых узнаваемых элементов нашего наследия, символом воли и любви к Украине. По словам Ткаченко, вышиванка – это наше культурное оружие, что объединяет каждого украинца.

Украинские вышиванки являются настоящим произведением искусства. Их видов на территории Украины – сотни. Различаясь от региона к региону узорами, цветами и техниками, они олицетворяют нашу уникальность и несокрушимость как народа.

Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда. Вышиванка – в нашем сердце, она – это разнообразие, и в то же время наш украинский код. В любви к Родине. К традициям, истории и наследию. Этого у нас никогда не отнять. Украина обязательно победит,

– подчеркнул Александр Ткаченко.

Патриотический ролик ко Дню вышиванки: смотрите видео

Митрополит Эпифаний

Глава ПЦУ поздравил украинцев с праздником и пожелал, чтобы наша вышиванка навсегда запечатлела стремление к свободе и независимости, мужество и героизм, веру и надежду, милосердие и взаимопомощь, которые сейчас, во время войны, так щедро демонстрирует наш украинский народ, удивляя и восхищая этим мир.



Эпифаний поздравил украинцев с праздником / Фото митрополита ПЦУ

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сегодня национальные наряды – не только символ украинства. Это как манифест нашей борьбы, непокоренности, гордости за свой народ и свою страну. Он признался, что ему уже пообещали вышить новую рубашку. Особенную – на Победу.



Мэр Киева в вышиванке / Фото Виталия Кличко

Ирина Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркнула, что украинцы сейчас воюют, в том числе и за то, чтобы свободно носить вышиванку. И делать это с гордостью и удовольствием.



Ирина Верещук в вышиванке / Фото политика

Ирина Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что вышиванка – наш код силы.

Сейчас нам приходится бороться за нашу свободу, потому что враг хочет уничтожить Украину, украинцев и все украинское. Но мощным пушкам и ракетам Зла не разорвать тончайшие нити в нашем крепком сплетении узоров, которые символизируют добро, любовь, память рода,

– подытожила она.



Генпрокурор в вышиванке / Фото Ирины Венедиктовой

Мелинда Симмонс

Поздравление с праздником на своей странице в твиттере разместила и госпожа посол Великобритании в Украине.

"Мне кажется, что во время российского вторжения, которое так четко нацелено против украинской культуры и истории, а также против территории и народа Украины, День вышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванке", – подчеркнула Мелинда Симмонс.

В знак солидарности она также опубликовала фото в вышиванке.



Госпожа посол Великобритании в Украине в вышиванке / Фото Мелинды Симмонс

Матти Маасикас

Эстонский дипломат ко Дню вышиванки разместил патриотическое видео. Сам он тоже надел вышитую рубашку.

Матти Маасикас в вышиванке: смотрите видео

Дипломаты посольства США в Украине

В День вышиванки команда посольства США поделилась своей любовью к украинской культуре, разместив фото представителей посольства в вышиванках.



Американские дипломаты / Фото посольства США в Украине.

Руководители областных военных администраций

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай констатировал, что в этом году День вышиванки пройдет без многотысячного шествия в вышиванках по улицам городов Луганщины. Однако он точно знает, что в разных уголках страны, за границей и на оккупированных территориях наши люди вспоминают то прекрасное время.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что и в Донецкой области в этом году не будет праздничного шествия. Но, несмотря на все ужасы, которые совершили оккупанты на украинской земле, россиянам не уничтожить нашу культуру.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в вышиванках заложены продолжительность традиции, пожелания здоровья, мира, плодородия. Наша вышиванка – это о жизни и свете. О том, что у каждого в душе. Он подчеркнул, что на День нашей победы мы все обязательно наденем вышиванки, в которых зашифрован генетический код нашей нации.

Поздравления от украинских парламентариев

"Слуги народа" также разместили патриотический ролик на своей странице в фейсбуке, отметив, что вышиванка – это символ свободных людей Украины.

В партии "Голос" подчеркнули, что вышиванка – это наш оберег, украшение и современное оружие против врага. Наша неразрывная связь поколений. Символ непокоренности и единства – наша вышиванка.

В "Европейской Солидарности" добавили, что вышиванка – это наша история, наша философия, наша броня, которая переживала самые страшные времена нации и дошла до нас силой и оберегом.

Украинские полярники

К поздравлениям присоединились даже украинские полярники Национального антарктического научного центра. Они разместили видеоролик о том, что для них значит вышиванка.

Поздравление украинских полярников с Днем вышиванки: смотрите видео

С праздником, дорогие украинцы и Украина!