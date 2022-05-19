Привітання політиків та активістів з Днем вишиванки

Журналісти 24 каналу зібрали привітання українських політиків, активістів та громадських діячів.

Важливо Наш священний оберіг на цій війні, – Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

Володимир Зеленський

Президент із самого ранку привітав українців зі святом, звернувшись до України словами "сильна, незламна, смілива і вільна". Крім того, на сторінках президента у соцмережах з'явилося тематичне відео до свята. Щоправда, із кадрами нашої нової реальності – війни. Однак вишиванка – і зараз наш оберіг. Символічно, що відеоряд супроводжує пісня на вірш Дмитра Павличка "Два кольори мої".

Привітання з Днем вишиванки від президента: дивіться відео

Олена Зеленська

Перша леді України наголосила, що цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом.

Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про «вишитий код нації». Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем,

– сказала Олена Зеленська.



Олена Зеленська у вишиванці / Фото з телеграму першої леді

Андрій Єрмак

Очільник Офісу Президента наголосив, що у вишитій сорочці – ціла історія, радість та печаль народу, а також пам'ять про те, хто ми є. Це один з символів української ідентичності.

Потрібно пам'ятати, що вишиванка – це про незламність. І сьогодні, в День вишиванки, Україна перемагає Росію у війні за свободу. Наш народ неможливо здолати,

– підкреслив Андрій Єрмак.

Олександр Ткаченко

Очільник Мінкульту влучно зауважив, що вишиванка – давно вже не тільки частина національного одягу. Вона є одним із найвпізнаваніших елементів нашої спадщини, символом волі та любові до України. За словами Ткаченка, вишиванка – це наша культурна зброя, що об'єднує кожного українця.

Українські вишиванки є справжнім витвором мистецтва. Їх видів та території України — сотні. Різнячись від регіону до регіону візерунками, кольорами та техніками, вони уособлюють нашу унікальність та незламність як народу.

Нехай сьогодні вишиванка стане нагадуванням, що ми всі єдині і консолідовані, як ніколи. Вишиванка – у нашому серці, вона – це різноманіття, і водночас наш український код. В любові до Батьківщини. До традицій, історії і спадщини. Цього у нас ніколи не відняти. Україна обов'язково переможе,

– наголосив Олександр Ткаченко.

Патріотичний ролик до Дня вишиванки: дивіться відео

Митрополит Епіфаній

Очільник ПЦУ привітав українців зі святом та побажав, аби наша вишиванка назавжди закарбує прагнення волі і незалежності, мужність і героїзм, віру і надію, милосердя і взаємодопомогу, які нині, під час війни, так щедро демонструє наш український народ, дивуючи і захоплюючи цим весь світ.



Епіфаній привітав українців зі святом / Фото митрополита ПЦУ

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що сьогодні національне вбрання – не тільки символ українства. Це як маніфест: нашої боротьби, нескореності, гордості за свій народ і свою країну. Він зізнався, що йому вже пообіцяли вишити нову сорочку. Особливу – на Перемогу.



Мер Києва у вишиванці / Фото Віталія Кличка

Ірина Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території наголосила, що українці зараз воюють, зокрема і за те, щоб вільно носити вишиванку. І робити це із гордістю та задоволенням.



Ірина Верещук у вишиванці / Фото політикині

Ірина Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що вишиванка – наш код сили.

Зараз нам доводиться боротися за нашу свободу, бо ворог хоче знищити Україну, українців і все українське. Але потужним гарматам і ракетам Зла не розірвати найтонші нитки в нашому національному міцному сплетінні візерунків, що символізують добро, любов, пам'ять роду,

– підсумувала вона.



Генпрокурорка у вишиванці / Фото Ірини Венедіктової

Мелінда Сіммонс

Привітання зі святом на своїй сторінці у твітері розмістила і пані посол Великої Британії в Україні.

"Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти української культури та історії, а також проти території та народу України, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці", – підкреслила Мелінда Сіммонс.

На знак солідарності вона також опублікувала своє фото у вишиванці.



Пані посол Великої Британії в Україні у вишиванці / Фото Мелінди Сіммонс

Матті Маасікас

Естонський дипломат до Дня вишиванки розмістив патріотичне відео. Сам він теж одягнув вишиту сорочку.

Матті Маасікас у вишиванці: дивіться відео

Дипломати посольства США в Україні

У День вишиванки команда посольства США поділилася своєю любов'ю до української культури, розмістивши фото представників посольства у вишиванках.



Американські дипломати / Фото посольства США в Україні

Очільники обласних військових адміністрацій

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай констатував, що цьогоріч День вишиванки мине без багатотисячної вишиванкової ходи вулицями міст Луганщини. Однак він точно знає, що у різних куточках країни, закордоном та на окупованих територіях наші люди згадують той прекрасний час.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що і на Донеччині цьогоріч не буде святкової ходи. Але попри всі жахіття, які зчинили окупанти на українській землі, росіянам не знищити нашої культури.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у вишиванках закладені тяглість традиції, побажання здоров'я, миру, родючості. Наша вишиванка – це про життя і світло. Про те, що в кожного у душі. Він підкреслив, що на День нашої перемоги ми всі обов'язково вдягнемо вишиванки, в яких зашифрований генетичний код нашої нації.

Привітання від українських парламентарів

"Слуги народу" також розмістили патріотичний ролик на своїй сторінці у фейсбуці, зазначивши, що вишиванка – це символ вільних людей України.

У партії "Голос" підкреслили, що вишиванка – це наш оберіг, прикраса та сучасна зброя проти ворога. Наш нерозривний зв'язок поколінь. Символ нескореності і єдності – наша вишиванка.

У "Європейській Солідарності" додали, що вишиванка – це наша історія, наша філософія, наша броня, яка переживала найстрашніші часи нації і дійшла до нас силою та оберегом.

Українські полярники

До привітань долучилися навіть українські полярники Національного антарктичного наукового центру. Вони розмістили відеоролик про те, що для них значить вишиванка.

Привітання українських полярників з Днем вишиванки: дивіться відео

Зі святом, любі українці і Україно!