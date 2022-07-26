Почти по всей Украине раздаются тревоги: в Никополе активизировались вражеские РСЗО

Сначала тревога раздалась на Западе Украины, однако впоследствии охватила почти всю Украину. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.

Тревоги начались ориентировочно в 22:57 26 июля с Николаевской области. Перед этим во многих областях была воздушная тревога ориентировочно на рассвете 26 июля.

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На Западе Украины – воздушная тревога

Сирены включили в:

Николаевской;

Винницкой;

Хмельницкий;

Черновицкой;

Тернопольской;

Ровенской;

Волынский;

Львовской;

Ивано-Франковский;

в Закарпатской областях.

Впоследствии тревоги раздались в других областях и охватили почти всю Украину. Исключение только Житомищина и Одесчина.

Не раздаются сирены и на временно оккупированных территориях – в Крыму и Херсонской области. Также постоянно "красной" Луганщина – там воздушная тревога звучит с 4 апреля.

В Никополе активизировались враждебные реактивные системы залпового огня

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об опасности от реактивной системы залпового огня россиян.

Друзья, на противоположном берегу водохранилища наблюдается активизация вражеских РСЗО,

– написал Евтушенко.

Он также призвал людей быть внимательными, не подходить к окнам, использовать правило двух стен или находиться в хранилище.

Кратко о последних атаках на Украину

российские оккупанты регулярно бьют по Харьковщине, Запорожье, Днепропетровщине, Донбассе, Сумщине, Черниговщине и другим областям Украины.

На рассвете 26 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Одесчине. Враги выпустили 13 ракет. Известно, что ударили по Заливу Одесской области.

Представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что для бомбардировки Одесщины россияне использовали истребители Су-35 и Су-30, а также дальние бомбардировщики Су-22 и М-30. Сначала ударили самолетами Су-35 и Су-30 из акватории Черного моря. Впоследствии в 04:30 из трех самолетов ударили пятью ракетами Х-59.

Также атаковали Николаевщину. Ударили по портовой инфраструктуре и авторынку. Известно, что били из временно оккупированной Херсонщины ЗРК С-300 по Николаевскому району. В результате обстрела попадание в авторынок и другие открытые территории пригорода.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Чугуев на Харьковщине. Попали в Дом культуры. Предварительно под завалами обнаружили тела двух человек. Спасатели продолжали разбирать разрушения.

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