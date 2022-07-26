Тривоги почались орієнтовно о 22:57 26 липня з Миколаївщини. Перед цим у багатьох областях була повітряна тривога орієнтовно вдосвіта 26 липня.

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Майже у всіх областях – повітряна тривога

Сирени увімкнули в:

Миколаївській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Тернопільській;

Рівненській;

Волинській;

Львівській;

Івано-Франківській;

Закарпатській областях.

Згодом тривоги пролунали у інших областях та охопили майже всю Україну. Виняток становиться тільки Житомищина та Одещина.

Не лунають сирени й на тимчасово окупованих територіях – у Криму та на Херсонщині. Також постійно "червоною" є Луганщина – там повітряна тривога лунає з 4 квітня.

У Нікополі активізувалися ворожі реактивні системи залпового вогню

Очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про небезпеку від реактивних системи залпового вогню росіян.

Друзі, на протилежному березі водосховища спостерігається активізація ворожих РСЗВ,

– написав Євтушенко.

Він також закликав людей бути уважними, не підходити до вікон, використовувати правило двох стін або перебувати у сховищі.

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