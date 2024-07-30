Под завалами могли оказаться люди. Сейчас на месте работают спасатели.

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Что известно об обрушении крыши супермаркета в Ратцебурге

По данным немецкой полиции, часть крыши магазина Netto в Ратцебурге обвалилась 30 июля в 17:06. Пожарной службе сообщили о "массовом инциденте" в супермаркете как мера предосторожности для вызова многих спасателей.



Пожарная машина стоит перед обвалившейся крышей супермаркета Netto / Фото Lenthe Media

Правоохранители отметили, что двенадцать человек удалось спасти с незначительными травмами, сейчас им оказывают помощь скорые.

Пресс-секретарь местной полиции также сказала журналистам, что пока нет никаких признаков того, что под завалами супермаркета все еще есть люди. Однако само здание находится под "острой угрозой обвала".



Пожарная часть стоит на стоянке супермаркета с несколькими носилками / Фото Lenthe Media

Очевидцы рассказали, что они услышали треск, а потом убежали из супермаркета. Сейчас пожарные ищут пострадавших на месте аварии с помощью дронов и поворотной лестницы.