Під завалами могли опинитися люди. Наразі на місці працюють рятувальники.

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Що відомо про обвалення даху супермаркету у Ратцебурзі

За даними німецької поліції, частина даху магазину Netto у Ратцебурзі обвалилася 30 липня о 17:06. Пожежній службі повідомили про "масовий інцидент" у супермаркеті як запобіжний захід для виклику багатьох рятувальників.



Пожежна машина стоїть перед обваленим дахом супермаркету Netto / Фото Lenthe Media

Правоохоронці зазначили, що дванадцять осіб вдалося врятувати з незначними травмами, наразі їм надають допомогу швидкі.

Речниця місцевої поліції також сказала журналістам, що наразі немає жодних ознак того, що під завалами супермаркету все ще є люди. Однак сама будівля перебуває під "гострою загрозою обвалу".



Пожежна частина стоїть на стоянці супермаркету з кількома носилками / Фото Lenthe Media

Очевидці розповіли, що вони почули тріск, а потім втекли з супермаркету. За словами начальника пожежної служби Ратцебурга Крістіана Німца, це, ймовірно, врятувало їм життя.



Пожежники чергують біля супермаркету Netto / Фото NonstopNews

Зараз пожежники шукають постраждалих на місці аварії за допомогою дронів і поворотної драбини. Ці дрони оснащені тепловізійною камерою. Самі рятувальники не можуть зайти на ринок, тому що він піддається високому ризику обвалу.



Вигляд супермаркету Netto зсередини / Фото Timo Jann

До слова, раніше у німецькому Людвігсхафені 29 липня стався вибух на найбільшому хімічному заводі країни BASF. Унаслідок цього 18 осіб зазнали поранень. Саму пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, вдалося загасити.