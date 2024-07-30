Під завалами могли опинитися люди. Наразі на місці працюють рятувальники.
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Що відомо про обвалення даху супермаркету у Ратцебурзі
За даними німецької поліції, частина даху магазину Netto у Ратцебурзі обвалилася 30 липня о 17:06. Пожежній службі повідомили про "масовий інцидент" у супермаркеті як запобіжний захід для виклику багатьох рятувальників.
Пожежна машина стоїть перед обваленим дахом супермаркету Netto / Фото Lenthe Media
Правоохоронці зазначили, що дванадцять осіб вдалося врятувати з незначними травмами, наразі їм надають допомогу швидкі.
Речниця місцевої поліції також сказала журналістам, що наразі немає жодних ознак того, що під завалами супермаркету все ще є люди. Однак сама будівля перебуває під "гострою загрозою обвалу".
Пожежна частина стоїть на стоянці супермаркету з кількома носилками / Фото Lenthe Media
Очевидці розповіли, що вони почули тріск, а потім втекли з супермаркету. За словами начальника пожежної служби Ратцебурга Крістіана Німца, це, ймовірно, врятувало їм життя.
Пожежники чергують біля супермаркету Netto / Фото NonstopNews
Зараз пожежники шукають постраждалих на місці аварії за допомогою дронів і поворотної драбини. Ці дрони оснащені тепловізійною камерою. Самі рятувальники не можуть зайти на ринок, тому що він піддається високому ризику обвалу.
Вигляд супермаркету Netto зсередини / Фото Timo Jann
До слова, раніше у німецькому Людвігсхафені 29 липня стався вибух на найбільшому хімічному заводі країни BASF. Унаслідок цього 18 осіб зазнали поранень. Саму пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, вдалося загасити.