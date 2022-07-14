В нескольких областях раздаются сирены: все в укрытии
14 июля 2022 , 22:27Читати новину українською
В нескольких областях раздаются сирены. Речь идет о центральной, северной и восточной Украине.
Информация о сиренах начала появляться в 22:11 14 июля. Сначала о воздушной тревоге сообщили в Харьковской области, однако там сообщили по отбой в 22:35.
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Тревога во многих областях Украины
Воздушную тревогу объявили в областях:
- Полтавской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Киевской;
- Житомирской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Винницкой;
- Житомирской;
- Ровенской;
- на Волыни.
Стоит отметить, что в Луганской области воздушная тревога длится со 2 апреля. Зато в Херсонской области и в Крыму – сирены не включают, ведь эта территория временно оккупирована россиянами.