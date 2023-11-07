Россия продолжает создавать угрозу атак с воздуха для мирных украинских городов. В частности, 7 ноября сообщили о звуках взрывов в Кривом Роге.
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О взрывах сообщили журналисты
Корреспонденты Суспильного рассказали, что в пригороде Кривого Рога слышали звуки взрывов. Пока никаких деталей не раскрывают.
Впрочем, взрывы официально подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул. Он призвал соблюдать информационную гигиену.
Воздушную тревогу объявили в 12:00, а уже через несколько минут появились сообщения и о взрывах.
Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, люди не пострадали. Информация уточняется.
Этот город довольно часто оказывается под прицелом оккупантов.
В частности, 5 ноября Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе для Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что нашим защитникам удалось сбить над областью вражескую ракету. В Днепропетровской военной обладминистрации рассказали, что в Криворожском районе работали силы ПВО.
Оккупанты попали по дачному кооперативу в Кривом Роге
- Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по украинским городам. Российские оккупанты 20 октября атаковали дачный кооператив в Кривом Роге. К сожалению, жертвой террористического удара стал 60-летний мужчина. В местной ОВА выразили соболезнования его родным.
- Кроме того, известно о по меньшей мере одной пострадавшей. Это – 57-летняя женщина. У нее – осколочные ранения. Сейчас медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.