Росія продовжує створювати загрозу атак з повітря для мирних українських міст. Зокрема, 7 листопада повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі.
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Про вибухи повідомили журналісти
Кореспонденти Суспільного розповіли, що у передмісті Кривого Рогу чули звуки вибухів. Наразі жодних деталей не розкривають.
Втім, вибухи офіційно підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул. Він закликав дотримуватися інформаційної гігієни.
Повітряну тривогу оголосили о 12:00, а вже за кілька хвилин з'явилися повідомлення й про вибухи.
Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється.
Це місто доволі часто опиняється під прицілом окупантів.
Зокрема, 5 листопада Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу для Дніпропетровщини. Згодом стало відомо, що нашим захисникам вдалося збити над областю ворожу ракету. В Дніпропетровській військовій обладміністрації розповіли, що у Криворізькому районі працювали сили ППО.
Окупанти поцілили по дачному кооперативі у Кривому Розі
- Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по українських містах. Російські окупанти 20 жовтня атакували дачний кооператив у Кривому Розі. На жаль, жертвою терористичного удару став 60-річний чоловік. У місцевій ОВА висловили співчуття його рідним.
- Окрім того, відомо про щонайменше одну постраждалу. Це – 57-річна жінка. У неї – осколкові поранення. Наразі медики оцінюють стан постраждалої як важкий.