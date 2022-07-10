В нескольких областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение: где грянет ненастье
Источник:ГСЧС
В понедельник, 11 июля, по всей территории Украины синоптики прогнозируют грозы. В нескольких областях даже объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
Штормовое предупреждение было объявлено в восточных и северо-восточных областях Украины. В нескольких регионах объявлен I, то есть желтый уровень опасности.
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Где объявили штормовое предупреждение
На 11 июля штормовое предупреждение было объявлено в:
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Донецкой области;
- Луганской области.
В этих регионах синоптики прогнозируют грозы, град и иногда даже шквальный ветер, скорость 15 – 20 метров в секунду.
Также на воскресенье, 10 июля, штормовое предупреждение было объявлено на Львовщине. Жителей области призывают быть осторожными.
Правила поведения во время грозы
Если вы находитесь на улице – важно найти укрытие. Однако не прячьтесь возле одиноко стоящих высоких деревьев или возле водоемов. Не пользуйтесь зонтиком и мобильным телефоном, поскольку они притягивают молнию.
Если во время грозы вы находитесь дома – закройте все окна, чтобы в доме не было сквозняка, ведь он притягивает шаровые молнии. Избегайте электрических приборов и телефонов.
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11 июля на всей территории Украины прогнозируют дожди. Ночью возможны осадки почти во всех областях, а уже днем непогоду ожидают по всей стране. Температура воздуха по всей Украине будет колебаться от +16 на Западе до +29 градусов на Юге.
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