Штормове попередження оголосили у східних та північно-східних областях України. У кількох регіонах оголошений І, тобто жовтий рівень небезпеки.

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Де оголосили штормове попередження

На 11 липня штормове попередження оголосили у:

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Донецькій області;

Луганській області.

У цих регіонах синоптики прогнозують грози, град та подекуди навіть шквальний вітер, швидкість 15 – 20 метрів на секунду.

Також на неділю, 10 липня, штормове попередження оголосили на Львівщині. Мешканців області закликають бути обережними.

Правила поведінки під час грози

Якщо ви перебуваєте на вулиці – важливо знайти укриття. Однак не ховайтеся біля одиноких високих дерев чи біля водойм. Не використовуйте парасольку та мобільний телефон, оскільки вони притягують блискавку.

Якщо під час грози ви перебуваєте вдома – зачиніть усі вікна, щоб у домі не було протягу, адже він притягує кульові блискавки. Уникайте електричних приладів та провідних телефонів.



Як уберегти себе від удару блискавки / Інфографіка 24 каналу

11 липня по всій території України прогнозують дощі. Уночі опади можливі майже у всіх областях, а вже вдень негоду очікують по всій країні. Температура повітря по всій Україні коливатиметься від +16 на Заході до +29 градусів на Півдні.

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