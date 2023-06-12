Около 2:35 сирены завыли в пяти регионах. Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Кировоградской областях, сообщает 24 Канал.

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03:22 Сначала сирены известили об отбое на Херсонщине. А затем и в Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

02:59 Тревога распространилась на Харьковскую область.

02:52 Под угрозой – Донецкая область.

02:42 Тревогу объявили в Полтавской области.

02:34 Воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Черкасскую, Херсонскую и Николаевскую области. По данным monitor, воздушная опасность грозит в Кировоградской области.

02:31 Первой "покраснела" Днепропетровская область. Мониторинговые каналы сообщали о воздушной цели, приближающейся на территорию региона.

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