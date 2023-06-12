Близько 2:35 сирени завили у п'яти регіонах. Мовиться про Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську та Кіровоградську області, повідомляє 24 Канал.

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02:59 Тривога поширилась на Харківську область.

02:52 Під загрозою – Донецька область.

02:42 Тривогу оголосили у Полтавській області.

02:34 Повітряна тривога поширилась на Кіровоградську Черкаську, Херсонську та Миколаївську області. За даними monitor, повітряна небезпека загрожує Кіровоградській області.

02:31 Першою "почервоніла" Дніпропетровська область. Моніторингові канали повідомляли про повітряну ціль, що наближається на територію регіону.

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