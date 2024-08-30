К сожалению, экстренные отключения – следствие массированных обстрелов. Энергетикам удалось не допустить системной аварии, но враг бил по многим объектам. 26 августа Россия выпустила по украинцам рекордное количество оружия, осуществив крупнейшую воздушную атаку.

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В Украине экстренные отключения

Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют,

– написали в ДТЭК.

Там отметили: энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев. И традиционно призвали верить в энергетиков.

Экстренные отключения означают, что электроэнергию будут выключать без предупреждения и не по графику, в тех районах, где это необходимо для стабилизации ситуации. Когда этот тип отключений отменят, страна вернется к стабилизационным. К сожалению, обойтись без отключений пока нельзя – после обстрелов ситуация в энергосистеме сложная.

Какие графики будут после аварийных отключений: детали от Укрэнерго

Из-за сложной ситуации в энергосистеме – утром в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения,

– написали в Укрэнерго в 10:46.

После отмены аварийных отключений – ограничения в указанных регионах должны применяться так:

00:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 21:00 – три очереди отключений;

21:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях меры ограничения применяются так:

00:00 – 6:00 – одна очередь отключений;

6:00 – 9:00 – две очереди отключений;

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 21:00 – три очереди отключений;

21:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Какие стабилизационные отключения прогнозировали на пятницу, 30 августа

Накануне в Укрэнерго сообщали, что 30 августа отключения будут применяться в течение всех суток:

с 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений;

с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 будут действовать две очереди;

в другое время суток будет применяться одна очередь отключений.

Но в объемах применения ограничений возможны изменения. Чтобы быть в курсе, следует следить за сообщениями Укрэнерго и облэнерго.

Какова ситуация в других регионах

В Черкасской области применены аварийные отключения электроэнергии, но графики почасовых отключений тоже продолжают действовать.

По приказу Укрэнерго в Кировоградской области после десяти утра ввели аварийные отключения электроэнергии.

Как подготовиться к отключениям

О блэкауте пока речь не идет, но важно иметь под рукой свечи, спички, запас круп, консервов. Если есть такая возможность – стоит приобрести источник альтернативного питания. Помните: лучше в темноте, чем под оккупацией!

Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала