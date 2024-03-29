На одной из высоковольтных станций Укрэнерго произошло аварийное отключение. Там уже продолжаются ремонтные работы.

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Также исчезла и вода

Жители нескольких районов Одессы остались без света и воды. В то же время свет обещают восстановить в течение нескольких часов.

Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома,

– говорится в сообщении.

Также местные СМИ сообщают, что по состоянию на 13:15 свет уже начали включать, однако могут быть перепады напряжения.

Энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет и воду в дома одесситов.

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