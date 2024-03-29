На одной из высоковольтных станций Укрэнерго произошло аварийное отключение. Там уже продолжаются ремонтные работы.
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Также исчезла и вода
Жители нескольких районов Одессы остались без света и воды. В то же время свет обещают восстановить в течение нескольких часов.
Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома,
– говорится в сообщении.
Также местные СМИ сообщают, что по состоянию на 13:15 свет уже начали включать, однако могут быть перепады напряжения.
Энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет и воду в дома одесситов.
Во время массированной атаки россияне повредили энергетические объекты
- Во время массированного удара по Украине 29 марта оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование и энергетики начали ликвидацию последствий.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оккупанты ударили по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Сейчас самой тяжелой ситуация остается на Днепропетровщине и Харьковщине: там действуют аварийные и почасовые отключения света.
- Этой ночью Россия применила против Украины 99 воздушных целей. Говорится об ударных дронах-камикадзе и ракетах различных типов.