На одній із високовольтних станцій Укренерго сталося аварійне відключення. Там вже тривають ремонтні роботи.
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Також зникла і вода
Жителі кількох районів Одеси залишились без світла та води. Водночас світло обіцяють відновити протягом кількох годин.
Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки,
– мовиться в повідомлені.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що станом на 13:15 світло вже почали вмикати, однак можуть бути перепади напруги.
Енергетики роблять все можливе для того, аби повернути світло та воду у домівки одеситів.
Під час масованої атаки росіяни пошкодили енергетичні об'єкти
- Під час масованого удару по Україні 29 березня окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Вналслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання й енергетики почали ліквідацію наслідків.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що окупанти вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Наразі найважчою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Харківщині: там діють аварійні та погодинні відключення світла.
- Цієї ночі Росія застосувала проти України 99 повітряних цілей. Мовиться про ударні дрони-камікадзе та ракети різних типів.