На одній із високовольтних станцій Укренерго сталося аварійне відключення. Там вже тривають ремонтні роботи.

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Також зникла і вода

Жителі кількох районів Одеси залишились без світла та води. Водночас світло обіцяють відновити протягом кількох годин.

Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки,

– мовиться в повідомлені.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що станом на 13:15 світло вже почали вмикати, однак можуть бути перепади напруги.

Енергетики роблять все можливе для того, аби повернути світло та воду у домівки одеситів.

Під час масованої атаки росіяни пошкодили енергетичні об'єкти