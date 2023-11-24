По состоянию на 12:10 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, а также Донецкой области. Также известно, что в Павлограде раздались взрывы. Детальнее – читайте дальше.

Читайте также В Николаеве раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги

Что известно об атаке врага

В 12:00 Воздушные силы сообщили, что ракета летит в направлении Кривого Рога. А через минуту отметили, что в направлении Павлограда.

Уже в 12:04 мониторинговые каналы начали сообщать, что в Павлограде слышали взрыв. Также обратились к жителям Кропивницкого и призвали не покидать укрытия.

В 12:07 глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к жителям области. Их он попросил не игнорировать воздушную тревогу.

А в 12:10 известили, что цель перестала существовать в пределах Кировоградской области. Предварительно говорится о крылатой ракете типа Х-59.

По состоянию на 12:15 отбой воздушной тревоги объявили в Кировоградской области. А уже по состоянию на 12:36 карта воздушных тревог "позеленела" полностью.

Украинцев "предупреждали" о массированной атаке

Заметим, что накануне в сети активно распространялась информация о якобы массированной ракетной атаке. Писалось, что она запланирована в ночь с 23 на 24 ноября. И в Центре стратегических коммуникаций назвали это манипуляцией.

Оккупанты активизировались в соцсетях с рассылкой панических писем о "массированных ударах по городам Украины". На самом деле, враг может нанести удар в любой момент, независимо от сообщений в мессенджерах. При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ,

– пишут там.

Следует понимать, что такие предупреждения распространяются от анонимных источников. Следовательно, проверить правдивость информации невозможно. Следовательно, это создает простор для манипуляций, а также дает возможность прикрыть этим "источником" любую ложь.

Напоминаем, что очень важно прислушиваться к сообщениям о воздушной тревоге. Как только в вашем регионе раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Помните, что враг чрезвычайно коварен и может нанести удар в любой момент.