Станом на 12:10 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також Донецькій області. Також відомо, що у Павлограді пролунали вибухи. Детальніше – читайте далі.

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Що відомо про атаку ворога

О 12:00 Повітряні сили повідомили, що ракета летить у напрямку Кривого Рогу. А через хвилину зазначили, що у напрямку Павлограда.

Вже о 12:04 моніторингові канали почали повідомляти, що у Павлограді чули вибух. Також звернулися до мешканців Кропивницького та закликали не покидати укриттів.

О 12:07 глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкін звернувся до мешканців області. Їх він попрохав не ігнорувати повітряну тривогу.

А о 12:10 сповістили, що ціль припинила існувати у межах Кіровоградської області. Попередньо, мовиться про крилату ракету типу Х-59.