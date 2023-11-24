Звернімо увагу на те, що повітряну тривогу для мешканців Миколаївської області оголосили о 10:11. Тоді ж про загрозу попереджали мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя. А вже через понад 10 хвилин стало відомо про вибухи.

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Повітряні сили попереджали про балістику

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– закликали у Повітряних силах.

Перше повідомлення про вибухи у Миколаєві надійшло від місцевих кореспондентів Суспільного о 10:25. А вже о 10:31 та 10:37 вони зауважили, що чути повторні вибухи у місті.

Станом на 10:39 відбій повітряної тривоги оголосили на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Тим часом на Миколаївщині все без змін.

Тим часом в одному з популярних моніторингових каналів зауважили, що могли чути звуки підривів за містом. У ньому зазначили, що щойно буде загроза – повідомлять.

І вже о 10:43 був відбій повітряної тривоги як на Херсонщині, так і на Миколаївщині. На цей момент місцева влада Миколаївської області не коментувала ситуацію. Очікуємо, можливо, пізніше таки пояснять, що ж сталося і що чули мешканці.