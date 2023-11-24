Обратим внимание, что воздушную тревогу для жителей Николаевской области объявили в 10:11. Тогда же об угрозе предупреждали жителей Днепропетровщины и Запорожья. А уже через 10 минут стало известно о взрывах.

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Воздушные силы предупреждали о баллистике

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– призывали в Воздушных силах.

Первое сообщение о взрывах в Николаеве поступило от местных корреспондентов Суспильного в 10:25. А уже в 10:31 и 10:37 они заметили, что слышны повторные взрывы в городе.

По состоянию на 10:39 отбой воздушной тревоги объявили на Запорожье и Днепропетровщине. Тем временем в Николаевской области все без изменений.

Между тем, в одном из популярных мониторинговых каналов заметили, что могли слышать звуки взрывов за городом. В нем отметили, что как только будет угроза – сообщат.

И уже в 10:43 был отбой воздушной тревоги как на Херсонщине, так и на Николаевщине. На данный момент местные власти Николаевской области не комментировали ситуацию. Ожидаем, возможно, позже объяснят, что же произошло и что слышали жители.

11:15 городской голова Александр Сенкевич написал сообщение. В нем он успокоил жителей Николаева.

Друзья, взрывы, которые вы можете слышно в некоторых районах города, – работа наших военных за пределами Николаева. Беспокоиться нет причин. В случае воздушной угрозы со стороны врага – будет объявлена тревога,

– отметил он.

Обратим внимание, что накануне сетью распространялась информация о якобы массированной ракетной атаке в ночь с 23 на 24 ноября. В Центр стратегических коммуникаций обратили внимание на подобные посты и назвали их манипуляцией.

Оккупанты активизировались в соцсетях с рассылкой панических писем о "массированных ударах по городам Украины". На самом деле, враг может нанести удар в любой момент, независимо от сообщений в мессенджерах. При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ,

– пишут там.

Следует понимать, что проблема таких "предупреждений" состоит в том, что их источники анонимны. Следовательно, проверить, правдива ли информация, невозможно. Как следствие это создает не только пространство для манипуляций. Это еще и возможность прикрыть этими "источниками" любую ложь.